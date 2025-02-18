Состоялось первое заседание совета по делам участников СВО

В состав этого совещательного органа при губернаторе Севастополя вошли его замы и члены городского правительства, депутаты заксобрания, главы муниципалитетов, представители и общественных, политических и благотворительных организаций, священнослужители. Заместителем председателя совета назначен Олег Лымар — участник программы «Время героев», ветеран специальной военной операции, глубоко погруженный в проблематику, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Бойцов обучат на чиновников

В ближайшее время совет начнет прием документов на региональную кадровую образовательную программу «Севастополь — город героев». Она запущена по поручению Президента России и является аналогом федеральной программы «Время героев». Главная задача программы — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях. Участников, в этом году их будет 30, обучат современным методам и технологиям управления.

Претендентам нужно будет до 31 марта пройти процедуру регистрации, создать личный кабинет, заполнить анкету и написать эссе.

«Мы постарались предусмотреть организационную помощь для всех, кто пожелает принять участие в образовательной программе. Для тех, кому потребуется помощь с регистрацией и созданием личного кабинета, в каждом филиале МФЦ будет выделено специальное окно и отдельный сотрудник, который предоставит рабочее место и проконсультирует. Дополнительно во всех внутригородских муниципальных образованиях, в филиале фонда «Защитники Отечества» и в центре «Мой бизнес» будут организованы аналогичные рабочие места, сотрудники окажут консультационную помощь», — объяснил директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный.

Конкурсный отбор начнется в апреле, он будет состоять из тестирования и очного собеседования. Победителей определят до 1 июля, а само обучение начнется 1 сентября.

По окончании обучения участники получат сертификаты о повышении квалификации и пройдут стажировку во властных структурах и в госучреждениях. Вопрос их дальнейшего трудоустройства возьмет на себя правительство Севастополя.