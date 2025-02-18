Соревновались прыгуны в воду

Во дворце водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой состоялись соревнования на право войти в число кандидатов спортивной сборной города и представить Севастополь на различных всероссийских соревнованиях.

Об этом «Севастопольской газете» рассказала Президент федерации прыжков в воду и синхронного плавания Наталья Геевская.

В середине февраля севастопольские прыгуны в воду впервые в 2025 году вышли на старт.

– Сегодня мы прыгаем трамплин 1 и 3 метра, вышку 5, 7,5 и 10 метров, синхронные прыжки с трамплина 3 метра (мальчики, юноши), синхронные прыжки (юниорки). Кроме того, в программе микст — дуэты в общей группы, – рассказала Наталья Геевская.

По ее словам, виды на победу у севастопольских прыгунов в воду довольно амбициозные, со Всероссийских соревнований они обязательно надеются вернуться с медалями.

– Ближайшие отборочные соревнования состоятся в Рузе Московской области, это будут отборочные соревнования на участие в спартакиаде и в первенство России, – рассказала руководитель федерации. Она также назвала сегодняшних лидеров среди прыгунов в воду.

– Явные лидеры сейчас — Полина Кравченко, она выполнила мастера спорта в прошлом году, в этом году будет подтверждать этот разряд. На выполнение мастера спорта претендует Ян Стрельников, за кандидатство в мастера спорта будут бороться спортсмены 2013 года рождения и даже более юные спортсмены. Подтягиваются наши младшие, которые перешли сейчас в группу 10-11 лет, они выполняют сейчас 1 разряд, – продолжила Н.Геевская.

По ее словам, состав сборной сформировать нелегко – сегодня в Севастополе много сильных прыгунов, многие из которых имеют равные возможности.