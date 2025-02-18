Смерть врагу от ЛДПР

Севастопольское отделение ЛДПР во главе с координатором, вице-спикером заксобрания Севастополя Ильей Журавлевым и благотворительный фонд «Путь к Победе» передали очередную партию помощи подразделениям Черноморского флота.

«На этот раз мы передали нашим морякам усовершенствованные дроны с повышенной мощностью аккумуляторов. До этого передавали автомобили повышенной проходимости, технику — все, что помогает нашим ребятам выполнять поставленные боевые задачи», — отметил председатель фонда «Путь к Победе» Андрей Куринов.

Как рассказал Илья Журавлев, три года назад лидер ЛДПР Леонид Слуцкий инициировал создание движения «Плечом к плечу. За русскую Победу!». Главная задача движения — объединение всех политических сил и просто неравнодушных людей для действенной и конкретной помощи участникам СВО. По словам депутата, все эти годы Севастопольское отделение ЛДПР вместе с фондом «Путь к Победе» всеми силами старается помогать флоту.

«Я искренне верю, что мы все, каждый — на своем месте, — должны приближать нашу общую победу», — сказал И.Журавлев.

Депутат также отметил, что сегодня огромное число севастопольцев по своему желанию, от чистого сердца помогают нашим героям — участникам спецоперации: «Мы видим, как в городе эта работа расширяется буквально с каждым днем».

А еще совместно с ЛДПР фонд «Путь к Победе» сегодня тестирует три важные программы, направленные на адаптацию военнослужащих к мирному времени. Программы включают в себя оказание психологической поддержки, юридической помощи, а также формирование кадрового резерва.

«Нам уже сегодня нужно серьезно думать о том, как наши ребята, вернувшись с победой с фронта, впишутся в мирную жизнь. Мы должны дать им все возможности реализовать себя, помочь им. Это наш прямой долг», — считает И.Журавлев.

Как сказал руководитель Региональной Ассоциации ветеранов СВО, куратор проектов, направленных на гуманитарные направления Благотворительного Фонда «ДАР» Николай Ильин: «Деятельность ЛДПР всегда отличалась от других партий: что они говорят, то и делают». По его словам, нельзя считать помощь нашим бойцам и потом кричать об этом, как это делают некоторые политики из других партий. Нужно просто помогать нашим парням от чистого сердца.