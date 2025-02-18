Ресторан Seavas снесут за казенный счет

Демонтаж здания ресторана и очистку причала и набережной Адмирала Перелешина от строительного мусора выполнит ГБУ «Парки и скверы». Стоимость сноса потом взыщут с владельца заведения.

Решением Арбитражного суда Севастополя собственник здания ресторана Seavas — ООО «ПИР» должен был разобрать капитальные строения на набережной до 10 февраля. Уложиться в положенный срок он не смог. Поэтому городские власти поручили ГБУ «Парки и скверы» выполнить решение суда.

«Работы, связанные с демонтажем некапитальных частей здания, «Парки и скверы» осуществят своими силами, а к демонтажу капитальной части будет привлечен подрядчик на основании госконтракта. Подготовительные работы на объекте уже начались», — сообщила в социальных сетях заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова, уточнив, что «понесенные бюджетом города расходы по сносу здания ресторана будут взысканы с ООО «ПИР» в установленном порядке».