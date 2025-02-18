Разработана программа реабилитации пациентов с заболеваниями почек

Ученые Крымского федерального университета им.Вернадского разработали комплексную программу медицинской реабилитации для пациентов, которые находятся на заместительной почечной терапии. Она позволяет эффективно восстановить мобильность пациента и повысить физическую работоспособность.

Количество пациентов с терминальной почечной недостаточностью из года в год увеличивается. Метод заместительной почечной терапии — программный гемодиализ — сегодня является единственным широко применяемым методом для лечения терминальной стадии почечной недостаточности. Некоторые пациенты находятся на программном гемодиализе более 10 лет. Это длительный период, и, конечно, нужно помогать пациентам адаптироваться.

«Основная задача нефрологов — помочь пациентам социально адаптироваться в жизни и улучшить качество их жизни, и в этом нам помогает медицинская реабилитация», — рассказал заведующий кафедрой пропедевтики внутренней медицины Медицинского института КФУ Евгений Крутиков,

По его словам, уровень качества жизни и летальности у таких пациентов коррелирует с уровнем их физической активности, а эффективность программ физических тренировок напрямую зависит от частоты занятий и их регулярности.

«Практически все такие пациенты, независимо от стажа диализной терапии, характеризуются снижением физической работоспособности. Медицинская реабилитация направлена на устранение последствий заболевания и связанных с этим ограничений жизнедеятельности. Реабилитация выполняется мультидисциплинарной реабилитационной командой на основе биопсихосоциального подхода. В команду входит врач-нефролог, врач физической реабилитационной медицины, инструктор-методист ЛФК, эрготерапевт, клинический психолог», — отметила заведующая кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины и адаптивной физической культуры Медицинского института КФУ Елена Минина.

Актуальность проблемы в том, что, несмотря на высокую степень доказательности применения различных физических нагрузок, до сих пор не существует универсальной схемы, которая с учетом лимитирующих факторов и персонифицированного подхода была бы эффективной и доступной к применению ко всем группам больных, находящихся на гемодиализе.

«В реабилитационном центре КФУ пациенты проходили обследование в течение всего 2024 года, и для них была разработана комплексная программа медицинской реабилитации, которая включала в себя блок уникальной функциональной диагностики с комьпьютерной оптической топографией, комплексного анализа функционального состояния, блок специальных программ лечебной физкультуры с включением лечебной гимнастики, дыхательных и рекреационно-двигательных тренировок, а также физиотерапии с применением методики электромагнитного излучения крайне высокой частоты. Всё это позволило разработать эффективную и удобную для пациентов в реализации программу реабилитации, которая позволяет улучшить функциональное состояние организма», – поделилась руководитель Научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ Елена Бирюкова.

Физические упражнения лечебной гимнастики на начальных этапах устраняют биомеханические и кинезиологические нарушения, связанные с малоподвижным образом жизни, болевыми симптомами и недостаточной силой мышц. На последующих этапах у пациентов формируется ресурс кардиореспираторной системы для повышения выносливости при выполнении физической нагрузки. Введение в программу медицинской реабилитации мероприятий психокоррекции позволяет сформировать оптимальную приверженность пациентов на гемодиализе к выполнению процедур двигательной реабилитации, что требует проявления волевых качеств, организованности и желания увеличивать свою двигательную активность, сообщили в пресс-службе университета.