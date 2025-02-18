Проекты глэмпингов рассмотрят на архсовете

К архитектуре глэмпинтов предъявлены более высокие требования, чем прежде, заявила на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 17 февраля и.о. начальника управления туризма Мария Ветлицкая.

Такова реакция на объявленный Министерство экономического развития РФ конкурсный отбор инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на период 2025–2027 годов. Максимальная сумма гранта — 1,5 миллиона рублей на один модуль, софинансирование со стороны грантополучателя — не менее 50%.

— Мы все помним, что первый блин у нас вышел комом. Поэтому в этом году прием заявок все равно у нас, и мы отправляем их на рассмотрение на федеральный уровень, — отреагировал на инициативу министерства губернатора М.Развожаев.

М.Ветлицкая рассказала об ужесточении требований к отбору. Грантополучатель должен направить в управление туризма определенную форму заявки, приложив пакет документов с наименованием инвестиционного проекта, срока реализации, количества номеров, финансово-экономическое обоснование.

— Самое ключевое — это уже наличие в собственности или в аренде земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования «туристическое обслуживание», — сказала М.Ветлицкая.

К заявке должны прикладываться уже заключенные договора на водоотведение, связь, энергосбережение, электро-, тепло- и газоснабжение. Кроме того, надо будет указать организацию подъездных путей. Площадь помещений не должна быть не меньше 15 метров квадратных. Еще одно требование — организация доступа для маломобильных групп населения и обеспечение безопасности, в том числе пожарной. Но даже это еще не всё. Потенциальный грантополучатель должен представить подтверждающие сведения о размещении рядом с модульным средством размещения объектов туристского показа, общественного питания, торговли и продовольствия.

Перечисленный пакет документом следует отправить на электронную почту Управления туризма Севастополя sevtourism@sev.gov.ru до 28 февраля.

— То есть, мы проверяем, визируем, чтобы эти документы подходили согласно правилам, утвержденным Министерством экономического развития. В прошлый раз гранты получили проекты сомнительного качества с точки зрения визуальных характеристик. Поэтому надо участников конкурса сразу предупредить, чтобы концепцию сразу прикладывали визуальную, что они хотят создать, — предупредила М.Ветлицкая.

Глава города также поручил своему заместителю Максиму Жукалову организовать работу по рассмотрению заявок на заседании Архитектурно-художественного совета.