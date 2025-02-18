Полиция Севастополя изъяла семь килограммов клефедрона

В производстве следственного управления УМВД России по Севастополю находятся уголовные дела, возбужденные в отношении двух незнакомых между собой мужчин, работавших на один и тот же интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.

Независимо друг от друга 34-летний строитель и 35-летний нелегальный таксист из Казахстана устроились на работу оптовыми курьерами в онлайн-наркомаркет. По инструкции каждый отправился в Московскую область и забрал из тайника расфасованный клефедрон, чтобы привезти в Севастополь и разложить по тайникам для дальнейшего распространения.

Строитель воспользовался личным автомобилем. Свертки с запрещенным веществом общей массой около пяти килограммов он спрятал в полости заднего крыла машины, довез до пункта назначения и часть спрятал в лесу, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Курьер-таксист попытался провезти два килограмма клефедрона в бензобаке арендованного автомобиля, предварительно расфасовав по двум пластиковым бутылкам. Его задержали на подъезде к Севастополю.

Оба наркокурьера рассказали, что за работу им было обещано вознаграждение на криптокошельки в размере от полутора до двух тысяч долларов США.

Расследование уголовных дел, возбужденных за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанные заключены под стражу.

Справка

Клефедрон — дешевый и более простой в производстве аналог психостимулирующей «соли» мефедрона.