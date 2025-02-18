По качеству жизни Севастополь на 23-м месте

Город за год улучшил свое положение в рейтинге сразу на три пункта.

Сводный балл в свежем рейтинге РИА Новости за 2024 год вырос почти у всех российских регионов, в том числе и у Севастополя. У него 62,6 баллов из 100 и 23 место против 58,9 баллов и 26-го места в 2023 году.

Республика Крым оказалась на 37-й строке, значительно улучшив свой прошлогодний результат (45-е место). Ростовская область оказалась на седьмой строчке, Краснодарский край — на четвертой.

Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В конце разместились республики Тыва и Ингушетия, а также Еврейская автономная область.

Аналитики оценивали качество жизни в субъектах РФ на основании 66 критериев, в том числе уровня доходов, состояния рынка труда, жилищных условий и безопасности, здоровья населения. Кроме того, оценивались демографическая ситуация, климат и экология, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и другие.