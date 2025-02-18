Парапеты Таврической лестницы обещают очистить от плесени

Об этом 14 февраля на очередном заседании в Севастопольском союзе архитекторов заявил основатель проектно-реставрационной организации «Троянка», инженер-реставратор 3 категории Илья Чудаев. Его появление в Союзе архитекторов как раз и было посвящено теме применения реставрационных материалов на объектах города.

Вопрос о нынешнем состоянии Таврической лестницы был задан первым и не случайно. Именно И.Чудаев осуществлял на объекте технический надзор, иначе говоря, техническое исполнение проекта. Отмахиваться от очевидной проблемы он не стал, признав, что Таврическая лестница, особенно ее нижний участок за короткий срок поменяли цвет с белого на зеленый.

— Таврическая лестница — яркий пример всей проблематики, которая сейчас существует на реставрационном рынке. Самая большая проблема — это нарушение технологических процессов, а также отсутствие качественных специалистов, — считает И.Чудаев.

По его словам, квалифицированные специалисты-реставраторы, особенно в Севастополе, в явном дефиците, а умеющих работать с современными материалами и вовсе единицы.

Далее И.Чудаев признался, что причина появившейся на парапетах плесени — не столько ошибка проекта, сколько препоны на пути его реализации: долго принимал решения авторский надзор, долго велись согласования с органами охраны культурного наследия. Притом, что и те и другие боятся взять на себя ответственность и, значит, тянут время.

Лестница позеленела от горя?

На этот вопрос председателя Севастопольского союза архитекторов Сергея Комарова был дан определенный ответ: «Во всем виновата вода!»

— Если не убрать воду, особенно если это известняк, он будет покрываться зеленью. Для известняка это свойственное состояние. Мягкие известняки, в отличие от крымбальского камня, из-за воды портятся, — попытался объяснить И.Чудаев.

Однако проблема, по его словам, не только в этом, а еще в том, что к обработке камня приступили в неприемлемых температурных условиях. Иначе говоря, вместо того, чтобы делать это по теплу, дотянули до конца года. К этому времени камень уже напитался водой. К сему добавилась и разность суточных температур: днем воздух прогревался до 10 градусов, а ночью температура падала чуть ли не до нуля.

— Нельзя такие вещи делать ни в ноябре ни в декабре! — заявил реставратор.

Есть решение

В то же время И.Чудаев заявил, что решение, как избавиться от зелени, есть. Правда, теперь делать это будет возможно только в теплое время года. Сейчас заниматься этим бесполезно. Зелень можно убрать химическими материалами, в состав которых входит биоцид.

— Он до пяти сантиметров проникает в структуру камня. Сначала надо будет все расчистить до чистого камня, затем выполнить обкладку ветошью. Тогда камень напитается химическими композициями пролонгированного действия, которые не вредят структуре камня, — ответил специалист.

На вопрос, когда такая обработка будет проведена, И.Чудаев заверил, что уже в конце мая. По его словам, это идеальное время для таких работ. Они, кстати, должны быть выполнены в рамках пятилетней гарантии.

Другое дело, что на время проведения работ лестницу опять загородят строительным забором и перекроют пешеходное движение.