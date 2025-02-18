Лучше плохой генплан, чем никакой

На сессии городского парламента 18 февраля сразу в двух чтениях принят стратегический документ, который определит развитие Севастополя на ближайшие десятилетия. Работа над ним длилась без малого 10 лет.

Документ содержит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления. Генплан не касается существующего фактического использования земельных участков.

Согласно генеральному плану Севастополь занимает площадь — 86 тысяч гектаров. В документе заложено создание новых рекреационных зон более чем на тысячу га. Свыше 120 га предусмотрено для выделения земли участникам спецоперации. К 2046 году в городе будет проживать 800 тысяч жителей, что на 25-30% больше, чем на сегодняшний день. Севастополь будут застраивать комплексно. При этом введены ограничения на застройку в Байдарской долине, Балаклаве, центре города.

Изменится транспортный городской каркас: появятся новые развязки, перехватывающие парковки. Планируется строительство тоннеля, соединяющего южную и северную части Севастополя, и строительство новой транспортной магистрали — Гераклейской рокады.

Предполагается максимальное увеличение социальной инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские учреждения, сохранение и расширение зеленой зоны, скверов и парков почти в 2,5 раза. На реализацию масштабных планов, заложенных в генплане, потребуется потребуется 2,1 трлн рублей. Из них 700 млрд — из бюджета Севастополя, а 1,4 трлн — инвестиционные средства.

Важнейший документ был принят в течение часа без особых обсуждений. Депутаты высказали формальные замечания, которые на судьбу генплана никак не повлияли и вряд ли могли бы.

Речь шла о проблеме с энергоресурсами, от недостатка которых страдает город. В первую очередь — это водоснабжение. Не понятно, как будут обеспечиваться дополнительные 250 тысяч жителей чистой питьевой водой. Генплан не гарантирует отсутствия таких природных явлений как засуха. Это касается и проблем с электроснабжением. На сегодняшний день примерно 20 тысяч жителей Фиолента являются заложниками энергетической небезопасности города. Также нет ответов, как будут трудоустроены новые севастопольцы, поскольку перспективы развития экономики — промышленности и сельского хозяйства — весьма туманы. Осталось много вопросов и к транспортной городской сети: существующая не справляется с автомобильным потоком. Количество транспорта в городе не соответствует пропускным способностям дорог.

В основном проект генплана получил положительную оценку: «серьезный масштабный документ, который вдумчиво проработан». Никакой эйфории по поводу его принятия ни у кого не возникло. Как отметил зампред Законодательного собрания Василий Пархоменко: «Как по мне, лучше плохой генплан, чем никакой».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который присутствовал на пленарном заседании, согласился с парламентарием, отметив, что данная формулировка весьма точна.

Напомним, что документ разработали специалисты ГАУ «Институт Генплана Москвы». Его рассматривали члены градостроительного совета, эксперты, депутаты, представители муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, жители города. Всего в ходе общественных обсуждений первого (2017) и второго вариантов генплана (2023) севастопольцы выдвинули более 11 тысяч предложений и замечаний. Комиссия по разработке генплана собиралась 34 раза и вносила в документ коррективы. После доработки проект генплана был согласован с федеральными органами власти.

Генеральный план опубликован на сайте заксобрания Севастополя.