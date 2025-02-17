Жители Инкермана просят не травить их и не засыпать мусором

Проживание людей в непосредственной близости от мусорного полигона, несанкционированных свалок, промышленных предприятий отравляет жизнь инкерманцев в прямом и переносном смыслах.

Более четверти века жители Инкермана ведут безуспешную борьбу с предприятиями, которые находятся в промышленной зоне рядом с их жилыми домами. Ночами ООО «Крымсплав» переплавляет лом алюминия. По словам местных жителей, «смрад от открытого горения при отсутствии вентиляции и фильтров распространяется на сотни метров. Все от мала до велика вынуждены дышать гарью».

Отчаявшиеся люди через социальные сети обратились к городским властям за помощью. По данной проблеме жители писали сотни обращений, присутствовали при десятках проверок, где нарушителям выносились штрафные санкции, но завод как загрязнял воздух, так и продолжает его загрязнять.

Больше всего инкерманцев обижает отношение к ним представителей власти. В предвыборных обещаниях и официальных заявлениях и руководство города, и депутаты рассказывают об уникальности Инкермана и пророчат ему роль культурной и духовной мекки. А реальность на самом деле ужасна...

Вместо уютного городка жители Инкермана имеют небезопасный полигон твердых коммунальных отходов «Первомайская балка»; разделку кораблей, которая наносит вред экологии реки Черной и Севастопольской бухте. Вместо некогда живописной Инкерманской долины образована городская свалка строительных отходов. Отсутствует канализационная насосная станция в поселке ГРЭС, нечистоты напрямую сливаются и разносятся по бухтам.

Жители просят власти услышать их и сделать проживание в Инкермане безопасным для жизни и здоровья.