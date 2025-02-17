Вывезли 679 тонн загрязненного грунта

Такой отчет 17 февраля представил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, за последнюю неделю загрязненный грунт вывозили из района СТ «Берег», а также с труднодоступных балаклавских пляжей.

В ходе совещания также прозвучало, что из поддержанных правительством страны мероприятий еще осталось закупить боновые заграждения для дополнительной защиты в случае надобности.

На совещании также обсудили перспективы утилизации загрязненного грунта, с учетом согласования профильных ведомств.

По словам главы Свприроднадзора Юлии Гавриловой, обезвреживание загрязненного грунта продолжается, компания, имеющая лицензию на утилизацию отходов, приступила к выполнению работ. Все работы проходят под контролем федеральных надзорных органов и городского департамента природных ресурсов.

На вопрос, как обстоят дела с реализацией стратегии по поводу того, чтобы понизить классность опасности и использовать загрязненный грунт как сырье, Ю.Гаврилова пояснила, что такая опция заложена в госконтракте.

– По завершению контракта вторичное сырье будет передано нашим севастопольским государственным учреждения для использования в работе, – сказала она.

Глава города Михаил Развожаев отреагировал на услышанное заявлением, что в случае отсутствия каких-либо новых событий, связанных с необходимость убирать мазут, информирование городского правительства из ежедневного переходит к еженедельному.