Установили светофор на выезде с ул.Рябова на ул.Льва Толстого

Включить его обещают во вторник, 18 февраля, как только перекроют движение по ул.Адмирала Октябрьского.

Поскольку после перекрытия проезда с пл.Восставших поток транспорта на ул.Толстого увеличится, такое решение — установка светофора — принято для обеспечения безопасности на одном из возможных путей объезда, сообщили в департаменте транспорта.

Светофор запустят 18 февраля, он будет синхронизирован с близлежащими светофорами, размещенными на ул.Толстого. «При необходимости, его фазы работы будут корректировать», — пообещали дорожники.

Отметим, что при выезде с ул.Рябова на ул.Льва Толстого обзор в левую сторону закрывает огромный столб и припаркованные напротив «Хитрого» рынка автомобили.