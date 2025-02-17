Схемы маршрутов и альтернативные дороги подготовили

К перекрытию движения по ул.Адмирала Октябрьского транспортники готовы, доложил и.о.замгубернатора Павел Иено на аппаратном совещании в городском правительстве.

— В части подготовки альтернативных путей беспрепятственного движения транспорта на период ремонта выполнены работы по разборке покрытий проезжей части брусчатки на улицах Демидова и Шмидта. Демонтированная брусчатка очищена, отсортирована по размеру, покрыта гидрофобным материалом и находится в ГБУ «Севастопольский Автодор», — отчитался чиновник.

Устроено временное покрытие проезжей части, проведена расстановка временных технических средств организации дорожного движения, все готово к запуску движения по альтернативным улицам.

— Нанесена временная разметка и расставлены временные технические средства по организации дорожного движения на улице Капитанской, — продолжил П.Иено.

Он также напомнил, что основной поток и личного, и общественного транспорта малого класса будет двигаться по улицам Шмидта (вниз) и Демидова (вверх). Большой класс — запустят по улицам Гоголя (вниз и вверх) и Капитанской (вверх).

По словам П.Иено, схемы маршрутов автобусов и троллейбусов на период закрытия ул.Адмирала Октябрьского доработаны с учетом предложений горожан. Окончательные варианты размещены на официальных сайтах правительства Севастополя, в его соцсетях и в салонах общественного транспорта.

— Организованы дополнительные пересадочные маршруты в связи с сокращением некоторых маршрутов. При пересадке с автобусного маршрута №31 на №113 будет действовать бесплатная пересадка. Кроме того, не надо будет платить при пересадке с автобусного маршрута №10 на №84, с автобуса №5 на троллейбус №10 и с троллейбуса №5 на троллейбус №10, — сказал П.Иено.

Он также акцентировал внимание на том, что у Первой горбольницы со стороны пл.Восставших будет обеспечен проезд машин скорой помощи к приемному отделению и будет сохранена возможность прохода для пешеходов в это приемное отделение.