Пушки с набережной Назукина передадут на реставрацию

Старинные орудия после проведения реставрационных работ будут возвращены в Балаклаву.

С набережной Назукина строители ПАО «Мостотрест» 17 февраля демонтировали два старинных орудия, приспособленных под кнехты для швартовки маломерных судов.

— Заказчиком была поставлена задача выполнить демонтаж стволов артиллерийских орудий, передать демонтированные элементы в реставрацию, после реставрационных работ вернуть пушки в яхтенную марину, где они будут использованы как элемент благоустройства, — сообщил журналистам заместитель руководителя проекта ПАО «Мостотрест» Виталий Дунайцев.

По его словам, при выполнении демонтажных работ рабочие столкнулись со сложностями. Пушки-кнехты на набережной установлены давно. Вытащить их оказалось не просто. Строителям пришлось бережно раскопать бетон вокруг орудий на метровую глубину и вертикально-колебательными движениями выдергивать стволы, применяя максимум усилий и аккуратности.

По словам В.Дунайцева, на месте старого причала в рамках реконструкции набережных будет построено новое гидротехническое сооружение.