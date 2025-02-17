Приглашают строить глэмпинги

Заявки на субсидию принимают от бизнесменов в управлении туризма Севастополя до 28 февраля.

Минэкономразвития объявило очередной конкурс на предоставление субсидий на создание модульных средств размещения (глэмпингов) на период 2025-2027 годов. Сумма гранта составляет 1,5 млн рублей на один модуль при софинансировании со стороны заявителя не менее половины запрашиваемой суммы.

В этом году грантополучатели должны предоставить более широкий пакет документов. Требуется подробное описание инвестиционного проекта со сроками реализации и количеством номеров; финансово-экономическое обоснование; документы, подтверждающие наличие земельного участка в собственности или аренде с разрешенным использованием для туристического обслуживания; предварительные договоры на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, связи; информация о подъездных путях; схема размещения модульного средства размещения; гарантии соответствия модулей минимальным требованиям по площади: не менее 15 кв. м, доступности для маломобильных групп населения, материалам строительства, пожарной безопасности.

Дополнительно к заявке необходимо предоставить концепцию и визуализацию будущего глэмпинга с описанием используемых материалов.

Все проекты рассмотрят на архитектурном совете Севастополя. Его решение будет учитываться городским правительством при подготовке заключения для направления документов в федеральный орган.

Севастополь в 2022 году получил 150 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры. Управление туризма выдавало гранты на «создание модульных некапитальных средств размещения» — глэмпингов. Предполагалось, что при такой поддержке будет построено не менее 99 модульных средств размещения. Размер компенсации на один модуль — гламурный шатер или фанерный домик — до 1,5 млн рублей. В рамках одного проекта нужно построить не менее десяти круглогодичных модулей.

Но почему-то большинство грантовых глэмпингов (построенных и непостроенных из-за возмущений горожан) размещалось в самых не подходящих для этого местах: в охраняемых природных территориях — урочищах Ласпи и Батилиман, а также в районе городского парка «Учкуевка» на Северной стороне Севастополя.