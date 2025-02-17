Лучшие севастопольские синхронисты поедут на Всероссийские соревнования

В Севастополе провели первенство Севастополя по синхронному плаванию. Цель соревнований – отобрать лучших спортсменов для участия в первенстве России и чемпионате Южного Федерального округа.

Этот вид спорта активно развивается в Севастополе в последние годы, особенно после ввода в эксплуатацию бассейна в Загородной балке. Отсюда и возросший интерес специалистов по синхронному плаванию из других российских регионов, где этот вид спортивной программы традиционно развит. Судить нынешнее первенство приехали Олеся Павлова из Симферополя, Виктория Березовская из Смоленска. Разумеется, участие в судействе приняли и севастопольские тренеры.

Новые правила

В.Березовская рассказала об особенностях и нюансах судейства на главных российских соревнованиях, в том числе в связи с недавним введением новых правил.

По словам главного тренера севастопольской команды по синхронному плаванию Алины Мантуленко, теперь все связки должны состоять из движений, включенных в утвержденную таблицу. Кроме того, согласно новым правилам, изменена «стоимость» элементов. Таким образом, более «дешевые» элементы, входящие в программу выступлений, после Нового года надо было срочно поменять на «дорогие».

Произвольная, соло, фигуры...

Сейчас в Севастополе синхронным плаванием занимаются 55 человек, в нынешних соревнованиях приняли участие 33 самых подготовленных спортсмена, в том числе два мальчика.

Спортсмены выступали в нескольких видах программы: произвольная, соло, техническое соло, смешанный дуэт, женский дуэт, комбинированная группа и обязательная программа «фигуры». Последнее означает, что спортсмены сдают судьям на оценку по одному элементу.

По «фигурам» в младшей категории победил Георгий Масленников, второе место заняла Елизавета Пашаева, на третьем – Варвара Чижова. В категории «соло» до 13 лет (общий результат) первое место – у Елизаветы Граник, второе – у Александры Майчук, третье – у Альбины Онищенко. В категории 13 – 15 лет (соло) победила Арина Долганова. Среди юниорок лучший результат показала Анастасия Головащенко.

Главное – отсутствие водобоязни

Как пояснила А.Мантуленко, приводить детей заниматься синхронным плаванием лучше всего с пяти лет, в спортшколу отбирают в возрасте семи лет.

Определить перспективы ребенка в этом виде спорта можно, ориентируясь на физические данные: длинные ноги, гибкость и, самое главное, отсутствие водобоязни.

В спортшколу можно «отобраться» исключительно при умении плавать, для занятий на платной основе уметь плавать не обязательно, научат.

До купальников со стразами нужно дорасти

Последний вопрос – о костюмах для выступлений синхронисток – ярких, блестящих, обязательно, со стразами. За чей счет их шьют? Оказалось, что на купальники для группового выступления и для дуэтов выделила средства Всероссийская Федерация синхронного плавания.

– По нагрузке купальники бывают разные, в зависимости от количества стразов. Если камней много, купальник может весить до полкилограмма. Конечно, это значительная нагрузка. Поэтому иногда надо надевать купальник и на тренировки, чтобы привыкнуть к весу. Я тоже иногда выступала в тяжелых купальниках, но на адреналине, как правило, не чувствуешь этого веса. Так или иначе, но для купальников со стразами надо дорасти по мастерству, – заключила Алина Мантуленко.

Впереди у севастопольских синхронисток – первенство России, которое пройдет в конце марта в городе Чехов Московской области. Севастополь там представят восемь спортсменов.

На вопрос, готовы ли, тренер пожала плечами, ответив, что еще есть, над чем работать, особенно в групповых программах.