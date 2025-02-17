Каркасом новых подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского станут 240 свай

Как сообщила пресс-служба компании-подрядчика, в соответствии с проектом будут ремонтировать сразу две аварийные подпорные стены по обеим сторонам улицы. Длина искусственных сооружений составит 142 и 169 метров, высота — от 2 до 5 метров. В ходе работ потребуется возвести два яруса железобетонных стен, укрепленных сваями.

«Ремонт обоих аварийных объектов будем вести одновременно. Начнем с возведения большой временной насыпи между ними. Это необходимо для безопасного производства работ по устройству 240 буронабивных свай. Именно свайная конструкция станет основой противооползневых мероприятий. При этом на период ремонта организуется геотехнический мониторинг близлежащих зданий и сооружений, чтобы своевременно выявлять возможные деформации и обеспечивать безопасность строительства», — пояснил особенности предстоящих работ замначальника строительного управления АО «ВАД» по Севастополю Александр Куминов.

Одна из подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского обрушилась в ноябре 2023 года. На второй стене по другую сторону улицы также зафиксированы деформации.

Согласно контракту, завершить работы на улице Адмирала Октябрьского планируется до конца 2025 года.

Справка

АО «ВАД» — одна из крупнейших дорожно-строительных компаний в России, генеральный подрядчик важных инфраструктурных проектов страны. Выполняет все виды работ по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог всех категорий.

Среди объектов компании — строительство всех восьми участков трассы «Таврида».