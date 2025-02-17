Готовы перекрыть спуск на Адмирала Октябрьского

В полночь 18 февраля перекроют участок дороги по Адмирала Октябрьского, анонсировал на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

Ремонтные работы будет выполнять компания «ВАД», которая сразу после перекрытия займется инженерно-геологическими изысканиями, включая бурение разведочных скважин с отбором проб. Затем подрядчик снимет асфальт и приступит к переносу сетей связи и электричества по временной схеме, а также устроит временную насыпь. В основе обеспечения противооползневых мероприятий — устройство 240 буронабивных свай.

— Ремонт на обоих участках будет идти одновременно. Подрядчик начнет с возведения большой временной насыпи между ними. Это необходимо для безопасного производства работ по устройству буронабивных свай, — сообщил П.Иено.