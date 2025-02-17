Голландии нужен студенческий кампус мирового уровня

На Северной стороне в поселке Голландия планируют построить студенческий городок для пяти ключевых институтов Севастопольского госуниверситета.

О поддержке проекта попросил президента России Владимира Путина во время встречи 14 февраля губернатор города Михаил Развожаев

Он напомнил, что комплекс зданий бывшего военно-морского училища в поселке Голландия ждет реконструкция за почти 13 миллиардов рублей. Финансирование на это уже предусмотрено. Но, чтобы университет эффективно развивался, требуется также строительство современного студгородка — кампуса.

В Голландии сейчас размещены Институт развития города, Институт ядерной энергии и промышленности, Морской институт, Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения и Институт общественных наук и международных отношений..

«Проект этот есть. Он достаточно хорошо проработан. Мы считаем, что университет может стать центром и для исторических территорий, для образования молодежи и, кроме того, с учетом того, что иностранные студенты очень активно приезжают в Севастополь для обучения, может стать и таким центром образования для стран Глобального Юга. При реализации проекта кампуса мы можем увеличить количество студентов до восьми тысяч, конечно же, и, в принципе, увеличить количество учащихся студентов в университете», — объяснил президенту суть проекта М.Развожаев.

Сейчас университет готовит заявку для участия в федеральном проекте создания сети современных кампусов. Губернатор попросил Президента поручить Правительству поддержать участие университета в конкурсном отборе.

«Что касается кампуса, я понимаю, это очень важно, и считаю, что в Севастополе создать кампус было бы правильно. Обязательно с Правительством тоже поработаем. И вы попробуйте вписаться в программу по строительству кампусов, которая вам хорошо известна», — ответил В.Путин.

Что хотят построить

Как пояснил в соцсетях М.Развожаев, проект кампуса в Голландии предусматривает создание нескольких университетских центров.

В состав Центра ядерной медицины войдут учебно-лабораторный корпус, здание позитронно-эмиссионной томографии, здания университетской поликлиники, университетской клиники и реабилитационного центра. Центр ядерной энергии и промышленности будет включать лабораторные корпуса, технопарк и выставочный комплекс. Предусмотрен Центр спортивной подготовки и реабилитации.

Также на территории кампуса расположатся современные комплексы для проживания студентов и профессорско-преподавательского состава.

В ходе проекта предусмотрены реконструкция и строительство зданий и сооружений площадью 294 тысяч кв.м.

Инвестиционный проект

О разработке инвестиционного проекта создания кампуса мирового уровня год назад рассказывал ТАСС ректор СевГУ Владимир Нечаев. По его словам, в Голландии на Северной стороне будут одновременно обучаться до 15 тысяч человек, в том числе не менее трети — иностранных студентов из стран БРИКС, ЕврАзЭС, стран глобального Юга, дружественных государств. Одна из ключевых целей создания кампуса мирового уровня — наращивание экспорта образовательных услуг.

Архитектурной и исторической доминантой кампуса станет здание Военно-морского училища, заложенное еще до революции. Проектом предполагается реконструкция объекта культурного наследия с приспособлением к современному использованию, а также восстановление парковой зоны.

На территории кампуса предусмотрено строительство общежитий на 7,5 тысяч мест, жилье для профессорско-преподавательского состава, медицинский кластер, включающий здания института, университетской поликлиники, стационар и центр ядерной медицины, центр спортивной подготовки, гостиничные комплексы «Северный» и «Горизонт», здания Морского института и технопарк морских технологий, Института развития города, лаборатории, многофункциональный центр и культурно-общественное пространство в составе главного учебного корпуса.

40 кампусов мирового уровня

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года заявил, что программа создания в России университетских кампусов будет расширена — будет построено не менее 40 объектов, на эти цели выделят порядка 400 млрд рублей. Первоначально предполагалось построить 25 кампусов мирового уровня. Глава государства подчеркнул, что там будут «предусмотрены все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей».

В настоящее время при поддержке национального проекта «Наука и университеты» в России проектируются и строятся 17 таких студгородков.