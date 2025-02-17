Блэкаутом на Фиоленте займется Следственный комитет

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям жителей Балаклавского района Севастополя в связи с отсутствием электроэнергии в их домах.

Проживающие на Фиоленте в массовом порядке жалуются в соцсетях в Информационный центр СК России о регулярных авариях на электрических сетях и бездеятельности государственных компаний, ответственных за их устранение.

«С начала января текущего года в Балаклавском районе из-за износа электросетевого оборудования происходят регулярные аварии, в связи с чем подача энергоресурса в дома прекращается на длительное время. Теплоснабжение жилых помещений не осуществляется, в результате граждане замерзают и вынуждены постоянно находиться в верхней одежде», — обращаются в СК севастопольцы. Их «многочисленные обращения в ресурсоснабжающую организацию, коммунальные и аварийные службы, администрацию, а также проведение локальных ремонтных работ результатов не принесли. Мер к модернизации оборудования не принято».

По данному факту в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю организована проверка, ход которой на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба следкома.

Массовые отключения электроэнергии на Фиоленте зимой практикуются уже много лет. В этой части Севастополя проживает до 20 тысяч человек, но не все садовые товарищества газифицированы, зачастую дома отапливают электричеством. С наступлением похолодания увеличение потребляемой мощности приводит к технологическим нарушениям в электросетях 102-й ПЭС Минобороны России.