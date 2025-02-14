В Азовском море увеличиваются запасы моллюсков

В связи с ростом солёности и потеплением климата в Азовском море формируются благоприятные условия для роста численности креветки, рапаны, скафарки и мидии. В 2024 году общий объём вылова беспозвоночных в море составил 28% от общего вылова промысловых биоресурсов.

О современном состоянии запасов черноморской креветки, рапаны, скафарки, мидии, и перспективах их промысла в Азовском море на бассейновом научно-промысловом совете в Ростове-на-Дону рассказали сотрудники Азово-Черноморского филиала «ВНИРО», сообщает пресс-служба научно-исследовательского института.

По данным исследований, в минувшем году в акватории Азовского моря, в том числе в районе Северного Приазовья, фиксировался режим солёности в диапазоне 14–16‰, который является благоприятным для обитания креветок. В течение 2024 года здесь было добыто 445 тонн этих ракообразных, их наибольший годовой вылов зарегистрирован в Запорожской области.

Хорошо себя чувствует в Азовском море рапана. Основным районом ее добычи является Керченский пролив и южная часть моря. Годовой вылов моллюска в прошлом году составил 2075 тонн.

Еще одним видом, характеризующимся высокой численностью и биомассой, является скафарка. Это потенциально промысловый вид, который в настоящее время не охвачен промыслом. Исследования свидетельствуют о его высокой численности, биомассе и широком распространении на значительной части моря, особенно в юго-западном и центральном участках. Наблюдается и рост численности мидий. Промысел этого моллюска в Азовском море пока не развит. Однако наблюдается не учитываемая добыча мидий в рамках любительского рыболовства в районе Керченского пролива.