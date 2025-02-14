Уточнили, на что будет выдаваться порубочный билет

Конкретизировали действия, на которые могут выдаваться порубочные билеты. Соответствующее постановление утвердили 13 февраля на заседании городского правительства.

Таких действий теперь только три: снос, обрезки, пересадка зеленых насаждений.

Как пояснила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, из документа убрали формулировку «иные действия», что предполагало различную трактовку.

– Остаются три понятных действия: пересадка, снос и обрезка, их могут инициировать те или иные хозяйствующие субъекты, – пояснила Ю.Гаврилова.

В ходе обсуждения также было заявлено о намерении рассмотреть дизайн-код Севастополя на ближайшем заседании правительства.

– Принятие этого документа позволит внести изменения в правила землепользования и застройки и согласовывать архитектурно-градостроительный облик объектов на всех территориях, которые будут включены в Правила, – анонсировал принятие документа и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.