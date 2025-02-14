Супругам за любовь и верность вручат медали

Конкурсный отбор супружеских пар, претендующих на медали «За любовь и верность» и «Севастопольская семья», стартует в середине февраля. Награждение приурочено к Дню семьи, любви и верности, 8 июля.

«Традиционно в этот день мы чествуем пары, которые живут в браке 25 и более лет, и награждаем их федеральной медалью «За любовь и верность», учрежденной оргкомитетом Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности». В прошлом году, специально к Году семьи, по моему поручению была учреждена ещё и региональная медаль — «Севастопольская семья». Ее в этом году также будем вручать нашим севастопольским парам», — написал в социальных сетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Прием заявок на участие в конкурсе начнется 15 февраля. По условиям конкурса, супруги должны состоять в браке 25 и более лет, постоянно проживать в Севастополе. Семья должна отличаться крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности.

Медалями «За любовь и верность» и «Севастопольская семья» награждают однократно. Получить их дважды не получится.

Для участия в конкурсе необходимо подать пакет документов: заполненные анкеты, паспорта супругов, свидетельства о заключении брака. Нужны рекомендации друзей, соседей, общественности. Если заявку подаёт общественная организация, понадобится ходатайство на семью в произвольной форме. Анкеты конкурсантов размещаются на сайте департамента труда и социальной защиты населения по ссылке. Документы можно привезти в отделения соцзащиты на улице Брестской, на улице Урицкого или на проспекте Генерала Острякова (по предварительной записи) или направить их по почте: dtszn@sev.gov.ru.

Заявки принимаются до 10 апреля.