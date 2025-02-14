Прокуратура контролирует расследование ДТП

Ранним утром 14 февраля на перекрестке пр. Генерала Острякова с автодорогой «Подъезд к Максимовой даче» столкнулись «скорая» и легковой автомобиль.

В результате ДТП погиб водитель скорой помощи, а водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров получили телесные повреждения: медработник, малолетний ребенок и его мать.

Мать с ребенком были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезно не травмированы. Их доставили в лечебное учреждение, куда они направлялись первоначально.

Прокуратура Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств и ход расследования этого ДТП.