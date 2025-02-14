Правила землепользования и застройки по Нижней и Верхней Учкуевке изменили

Правила землепользования и застройки опять изменили. На этот раз изменения касаются территории Верхней и Нижней Учкуевки.

Как рассказал 13 февраля на заседании правительства и.о.заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов, изменения подготовлены с учетом предложений заинтересованных лиц.

По его словам, изменения рассмотрены в ходе проведенных трех заседаний комиссии по подготовке проекта правил. С 17 декабря 2024 года по 15 января 2025 года проведены общественных обсуждения, в ходе которых поданы 57 предложений.

По существу вопроса, М.Жукалов также объяснил, что территория КРТ была обозначена единой, там образовано два ТСЖ – Нижняя и Верхняя Учкуевка. Договор о КРТ заключается с каждым из товариществ.

На вопрос главы города, пришли ли правообладатели к консенсусу, позволяющему заключить КРТ, М.Жукалов ответил, что планируется сначала заключить КРТ с правообладателями Нижней Учкуевки, кто имеет категорию «земли населенных пунктов», это 83 человека.

– После принятия Генерального плана и изменения категории земель остальные также заключат соглашения и по примеру обратятся за заключением договора КРТ. Верхняя Учкуевка в дальнейшем последует их примеру, они также подадут проект договора и заключают соглашение, – сказал М.Жукалов.

Он отметил, что проект планировки будут делать один.

На том же заседании прозвучало, что Генеральный план планируют принять на ближайшем заседании Законодательного собрания.