Побит рекорд по электропотреблению

По оперативным данным филиала АО «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга», 10 февраля 2025 года в 10.00 потребление электрической мощности в энергосистеме Республики Крым и Севастополя составило 1723 МВт при среднесуточной температуре воздуха -2,8 ºС, что на 60 МВт превысило исторический максимум, отмеченный 10 февраля 2023 года.

Также 14 февраля в 10.00 потребление электрической мощности в ОЭС Юга достигло 21 435 МВт при среднесуточной температуре воздуха -4,5 ºС. Новое значение исторического максимума на 309 МВт превысило аналогичный показатель, зафиксированный 17 июля 2024 года при средней температуре воздуха за сутки 30,2 ºС.

«В условиях высокого уровня потребления мощности ОЭС Юга и региональные энергосистемы функционируют стабильно», — сообщила пресс-служба филиала АО «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга», который осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.