На выставке покажут первые снимки музея в Херсонесе и первую книгу посетителей

Первые фотографии музея на территории древнего Херсонеса, а также книгу посетителей XIX века, представят на выставке «Проводник в прошлое» в музее -заповеднике «Херсонес Таврический». Выставку посвятят Дня экскурсовода, экспозиция расположится в Малом зале Византийской экспозиции музея-заповедника.

Экспозицию посвятят истории создания государственного археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и его первому экскурсоводу, члену Императорской Археологической комиссии Карлу Косцюшко-Валюжиничу.

Выставка содержит шесть разделов. Первый раздел рассказывает о зарождении музея и охватывает период с 1892 по 1924 годы, он посвящен заведующему раскопками, создателю «Склада местных древностей», первому экскурсоводу Херсонеса— К.Косцюшко-Валюжиничу. В экспозиции раздела – фото конца XIX — начала XX века, а также первая книга для записи посетителей Херсонесского музея (с 9 августа 1892 года по 1 января 1895 года).

Также посетители смогут увидеть записи, свидетельствующие о посещении Херсонеса членами царской семьи, сохранившиеся в книге для гостей, в том числе автографы великих княжон Ольги, Татьяны, Марии.

Второй раздел экспозиции знакомит посетителей с историей музея после Гражданской войны, третий — с работой музея в период Великой Отечественной войны. Так называемому «музейному буму», продолжавшему со второй половины 50-х до конца 80-х годов, посвящен четвертый раздел. В те годы работу учреждения возглавляла талантливый археолог Инна Антонова.

В пятом разделе речь пойдет о первом опыте проведения (с начала 80-х годов) на территории Херсонеса театральных представлений. Завершается знакомство с историей музея шестым, постсоветским разделом.

Среди экспонатов – фотографии, подлинники документы разных лет от конца XIX века до наших дней. Организаторы считают, что экспозиция позволит взглянуть на историю Херсонеса с нового ракурса.

Открытие выставки – 20 февраля в 15.00, для посетителей музея-заповедника вход бесплатный!