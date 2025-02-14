Губернатор Севастополя отчитался за свою первую пятилетку

Президент России в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Глава региона представил подробный доклад о развитии города за почти пять лет своей работы здесь.

Успехи, достижения и проблемы

В Севастополе самый низкий в стране уровень безработицы — 0,12%.

Рост собственных доходов бюджета города за пять лет в 2,2 раза. В 2019 году — 16,8 млрд рублей, в 2024 году — 36,6 млрд рублей.

За пять лет объем инвестиций составил 418 млрд рублей, 237 из которых вложили только с 2022 по 2024 года.

Два года уровень исполнения госпрограмм стабильно превышает 99 процентов. По нацпроектам за пять лет построено 34 объекта.

С 2019 года построено восемь новых школ на 4389 мест, 11 детских садов на 2360 мест и кадетский корпус Следственного комитета. За три года по Президентской программе отремонтировали 27 объектов в 15 школах. Нет очереди в детские сады и ясли.

За пять лет построено 23 объекта здравоохранения. Получили лицензии 118 из 120 медицинских учреждений. Есть проблема с кадрами, но ее решают за счет целевого обучения, привлечения врачей из других регионов миллионой выплатой.

В Севастополе продолжительность жизни достигла 75 лет — это один из лучших показателей в стране.

За пять лет построено 52 объекта спорта либо произошла их капитальная модернизация и реконструкция.

Самые большие достижения — в культуре. Построены: Новый Херсонес, Детская школа искусств, Академия хореографии, многофункциональный культурный центр в бухте Казачьей. Отремонтированы 11 из 22 сельских клубов.

Построены седьмой и восьмой этапы трассы «Таврида», отремонтировано 778 дорог — это 596 километров дорожной сети. Проведена масштабная инвентаризация бесхозных дорог — 211 поставлено на баланс и ждут ремонта.

По нацпроекту благоустроены 67 общественных пространств. Отреставрированы обелиск «Штык и парус» и монумент «Матрос и солдат» на мысе Хрустальный.

Сдвинута с мертвой точки большая проблема обеспечения квартирами детей-сирот, которые стоят в очереди еще с украинского периода. За пять лет выдано 258 квартир, а за три года с этой проблемой губернатор пообещал полностью справиться.

Продолжается строительство яхтенной марины в Балаклаве. На сегодня готовность этого большого проекта — 41 процент. Реализуется проект культурного комплекса на мысе Хрустальный. Готовность театра оперы и балета — 57 процентов, музея — 72 процента.

Севастополь шефствует над Мелитопольским районом Запорожской области и ежегодно до 2030 года на эту программу будет выделять не менее 300 миллионов рублей.

В заключении доклада М.Развожаев обратился к президенту с просьбой одобрить его участие в предстоящих выборах губернатора города.

В ответ В.Путин пожелал ему удачи на новом сроке работы: «Разумеется, при условии, если люди вам окажут поддержку и доверие».