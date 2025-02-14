Чёрного археолога наказали рублем

Житель Севастополя в августе и октябре 2023 года занимался незаконными раскопками с помощью металлоискателя в районе Юхариной балки на территории объекта культурного наследия.

Гагаринский районный суд признал мужчину виновным в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания с использованием специальных технических средств поиска, повлекшие повреждения культурного слоя, сообщает пресс-служба судебного ведомства. Было учтено полное признание вины подсудимым, раскаяние, явка с повинной, удовлетворительная характеристика и отсутствие судимостей, поэтому наказанием по совокупности двух уголовных дел стал штраф в доход государства в размере 70 тысяч рублей.

Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление Севнаследия и с черного археолога взыскали более 340 тысяч рублей в бюджет Севастополя в счет возмещения материального ущерба объекту культурного наследия.