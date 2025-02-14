Будут развивать информационный портал Управления физкультуры и спорта
Существующую региональную информационную систему «Физкультура и спорт в Севастополе» (usgs.sev.gov.ru) актуализируют.
Речь идет об устаревших и потерявших правовой характер пунктах положения об информационной системе, сообщила 13 февраля директор департамента цифрового развития Татьяна Черноусова. Она сообщила, что на сегодня в системе 4200 спортсменов, 72 тренера, там есть информация о 15 мероприятиях: отчеты, протоколы.
По ее словам, на сегодня, сегодня на внешний интерфейс может войти любой гражданин. Есть и закрытый контур, куда выкладываются протоколы соревнований,
Как пояснила Т.Черноусова, на портале также можно посмотреть информацию по спортивным объектам и по их возможностям.
Сегодня полная информация внесена по 13 объектам, наполнение продолжается.