Будут развивать информационный портал Управления физкультуры и спорта

Речь идет об устаревших и потерявших правовой характер пунктах положения об информационной системе, сообщила 13 февраля директор департамента цифрового развития Татьяна Черноусова. Она сообщила, что на сегодня в системе 4200 спортсменов, 72 тренера, там есть информация о 15 мероприятиях: отчеты, протоколы.

По ее словам, на сегодня, сегодня на внешний интерфейс может войти любой гражданин. Есть и закрытый контур, куда выкладываются протоколы соревнований,

Как пояснила Т.Черноусова, на портале также можно посмотреть информацию по спортивным объектам и по их возможностям.

Сегодня полная информация внесена по 13 объектам, наполнение продолжается.