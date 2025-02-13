Замечания по новой транспортной схеме еще принимают

Измененную схему движения общественного транспорта утвердили, но готовы продолжить принимать замечания и предложения по ней. Об этом 13 февраля на заседании правительства Севастополя сообщил и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

По его словам, за предыдущую неделю поступили замечания, отработали несколько маршрутов. Посмотрели, проанализировали предложения, оперативно отреагировали.

– На следующей неделе, если будут поступать жалобы или предложения, будем оперативно вносить изменения, – пообещал он.

Он также доложил, что всю необходимую информацию разместили.

– Строительные работы заканчиваем в срок, с 17 на 18 февраля на улице Адмирала Октябрьского перекроем движение. Все предупреждены, подрядчик выходит сразу на работу, готовимся к 18 февраля, – доложил он.

Подряд на ремонт подпорной стены по Адмирала Октябрьского получила компания АО "ВАД". Согласно контракту, подрядчику уже выплачено 70% аванса, что составляет 525 млн рублей. Срок выполнения контракта — 1 декабря 2025 года, проект должен быть готов до 15 августа 2025 года.