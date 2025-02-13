Забор на Красном спуске Севнаследию не мешает

Любоваться видом на Южную бухту и Корабельную сторону с Красного спуска теперь придется сквозь прутья высоченного забора, огораживающего недавно реконструированный стрелковый тир.

На металлическое ограждение, несколько меняющее привычный панорамный вид, обратили внимание читатели «Севастопольской газеты». Они считают, что забор ломает архитектурную и пространственную структуру панорамы Южной бухты.

Севастополь признан Министерством культуры историческим поселением федерального значения, в котором объектом охраны являются планировочная и объемно-пространственная структуры города, композиция и силуэт застройки (соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов), композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения центральной части города, в том числе и Красного спуска.

Забор в исторической части города вполне допустим, считают в управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя. Чиновникам ограждение на Красном спуске не мешает. «Учитывая, что объекты культурного наследия в границах производства работ или на участках, непосредственно связанных с границами производства работ, отсутствуют, проведение государственной историко-культурной экспертизы <...> не требуется», — говорится в ответе на информационный запрос редакции.

Что касается охраняемого панорамного раскрытия с Красного спуска, то в элементы его охраны входят Южная бухта и портовые сооружения, которые по-прежнему четко просматриваются сквозь прутья забора. Поэтому у Севнаследия «отсутствуют основания и полномочия по решению вопроса об установке/демонтаже указанного ограждения».

Полицейский тир на Красном спуске существовал и ранее. Там была закрытая, охраняемая территория, но забора вдоль Красного спуска не было.