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Ситуацию с перекосом нагрузок на электросетях Фиолента анализируют

Щербакова Евгения

Тот факт, что «перекос нагрузок на электросети Фиолента» имеет место, зафиксирован 12 февраля специальной комиссий, которую возглавила начальник управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений Севастополя Вероника Полковникова.

По ее словам, поручение изучить и систематизировать ситуацию Севтехнадзором получено от первого заместителя губернатора Алексея Парикина. Предполагается выработать дальнейшие действия, которые впредь не допустят возникновения нештатных аварийных ситуаций, подобной той, что случилась во время похолодания 6-7 февраля.

По словам В.Полковниковой, в условиях низких температур одномоментно начали отключаться потребители 102-й ПЭС, что связано с интенсивным ростом нагрузки на электросети в этом районе.

— Этой зимой так случилось. У нас впереди еще одна холодная неделя, поэтому мы должны это все упредить, — пояснила В.Полковникова.

Для этого были произведены замеры на конкретном вводном распределительном устройстве. При его визуальном осмотре выяснилось, что оно никем не обслуживается.

— Паутина и гнезда насекомых говорят о том, что председателем данного СТ не организована эксплуатация устройства. Это говорит о том, что не осуществляется контроль нагрузок потребления садовыми товариществом, что может вести к перекосу нагрузок по фазам — они должны распределяться равномерно. Если есть перекос, происходят аварийные отключения, — констатировала увиденное В.Полковникова.

По ее словам, это может быть только одним из комплекса причин частых отключений электроэнергии.

— Мы смотрим, как потребители электрической энергии обслуживают свои электроустановки, нет ли перекоса в нагрузке по фазам. И уже есть первые результаты, которые свидетельствуют, что перекос нагрузок со стороны потребителей есть, и их должны устранять именно потребители электрической энергии, то есть, садовые товарищества, — объяснила В.Полковникова.

По ее мнению, обнаруженные нарушения могут быть причиной частых отключений электроснабжения.

— Мы контролируем нагрузки сетевой организации, чтобы понять, не повлекло ли технологическое присоединение новых потребителей перегруз электрических сетей в сетевой организации, которое в свою очередь, вызвало эти самые отключения, — продолжила объяснение руководитель Севтехнадзора.

Она также отметила, что отключения происходят не только в сетях 102 ПЭС:

— У нас отключаются электроустановки, распределительные районы и распределительные подстанции Севэнерго. Там срабатывает автоматика, которая полностью отключает целые линии.