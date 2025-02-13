Ситуацию с перекосом нагрузок на электросетях Фиолента анализируют

Тот факт, что «перекос нагрузок на электросети Фиолента» имеет место, зафиксирован 12 февраля специальной комиссий, которую возглавила начальник управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений Севастополя Вероника Полковникова.

По ее словам, поручение изучить и систематизировать ситуацию Севтехнадзором получено от первого заместителя губернатора Алексея Парикина. Предполагается выработать дальнейшие действия, которые впредь не допустят возникновения нештатных аварийных ситуаций, подобной той, что случилась во время похолодания 6-7 февраля.

По словам В.Полковниковой, в условиях низких температур одномоментно начали отключаться потребители 102-й ПЭС, что связано с интенсивным ростом нагрузки на электросети в этом районе.

— Этой зимой так случилось. У нас впереди еще одна холодная неделя, поэтому мы должны это все упредить, — пояснила В.Полковникова.

Для этого были произведены замеры на конкретном вводном распределительном устройстве. При его визуальном осмотре выяснилось, что оно никем не обслуживается.

— Паутина и гнезда насекомых говорят о том, что председателем данного СТ не организована эксплуатация устройства. Это говорит о том, что не осуществляется контроль нагрузок потребления садовыми товариществом, что может вести к перекосу нагрузок по фазам — они должны распределяться равномерно. Если есть перекос, происходят аварийные отключения, — констатировала увиденное В.Полковникова.

По ее словам, это может быть только одним из комплекса причин частых отключений электроэнергии.

— Мы смотрим, как потребители электрической энергии обслуживают свои электроустановки, нет ли перекоса в нагрузке по фазам. И уже есть первые результаты, которые свидетельствуют, что перекос нагрузок со стороны потребителей есть, и их должны устранять именно потребители электрической энергии, то есть, садовые товарищества, — объяснила В.Полковникова.

По ее мнению, обнаруженные нарушения могут быть причиной частых отключений электроснабжения.

— Мы контролируем нагрузки сетевой организации, чтобы понять, не повлекло ли технологическое присоединение новых потребителей перегруз электрических сетей в сетевой организации, которое в свою очередь, вызвало эти самые отключения, — продолжила объяснение руководитель Севтехнадзора.

Она также отметила, что отключения происходят не только в сетях 102 ПЭС:

— У нас отключаются электроустановки, распределительные районы и распределительные подстанции Севэнерго. Там срабатывает автоматика, которая полностью отключает целые линии.