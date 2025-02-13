Школьников приглашают в Президентскую библиотеку

Их открытие позволит учащимся и преподавателям получить неограниченный доступ ко всему фонду Президентской библиотеки, в котором в электронном виде представлены книжные и периодические издания, кинохроника, фотографии, научно-просветительские фильмы, архивные документы и материалы по истории российской государственности.

Кроме этого, абоненты читальных залов смогут участвовать в мероприятиях и проектах Президентской библиотеки: это широкий спектр программ по методической поддержке преподавателей, образовательные программы для школьников, олимпиады, конкурсы.

На портале библиотеки доступны коллекции документов, ссылки (QR-коды), которые вошли в единый учебник истории для старшеклассников. В этих коллекциях содержится более 15 тысяч документов и материалов по истории нашей страны.

Учащиеся смогут ознакомиться с электронным сборником «Севастополь – город морской славы России». В нем собраны исследования, очерки, архивные документы, фотографии и другие материалы, отражающие многообразие исторического прошлого города-героя.

Узнать об истории Крымского полуострова можно в коллекциях «Крым в открытках», «Крымская война 1853–1856» и «Республика Крым: страницы истории».

Президентская библиотека открыта в мае 2009 года. Это общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также это мультимедийный многофункциональный культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический центр, имеющий статус национальной библиотеки России. Библиотека расположена в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода. На сегодняшний день Президентская библиотека открыла более 1400 электронных читальных залов на территории России и 33 электронных зала в 12 странах за рубежом.