Севастопольгаз объяснил, почему за обслуживание газового оборудования нужно платить каждый месяц

Новая схема оплаты за газ разработана для удобства абонентов, а тарифы на техническое обслуживания газового оборудования снижены на 40%.

Новые квитанции за газ, вызвали много вопросов у жителей Севастополя, которые они задают и обсуждают в соцсетях. Больше всего людей возмутило внесение в ежемесячную платежку оплаты за техническое обслуживание газового оборудования и комиссия за эти платежи. Плательщики удивлены и тем, что ГУП «Севастопольгаз» вместо договоров с абонентами ввел публичную оферту, когда произведенный платеж является согласием на условия ресурсной компании. Также недовольство вызвало предложение разбить оплату за дорогостоящее техническое обслуживание на 12 месяцев: люди отказываются платить вперед за неоказанную услугу, мол это нарушает права потребителей. И этот платеж будет облагаться комиссией не однократно, а каждый месяц, что по мнению потребителей, расточительно и не для всех подъемно.

Новая схема платежей газового монополиста вызвала широкий резонанс в общественном пространстве. Население настойчиво требовало официальных разъяснений, и администрация ГУП «Севастопольгаз» пошла навстречу клиентам, опубликовав на своем сайте следующее сообщение: «В связи с распространением недостоверной информации о якобы «необоснованной предоплате» за техническое обслуживание газового оборудования, выставляемых ГУП «Севастопольгаз», считаем необходимым дать официальное разъяснение».

Итак, в разъяснении Севастопольгаза, оплата за техническое обслуживание газового оборудования может производиться как единовременно, после выполнения работ, так и в виде ежемесячной абонентской платы. Абонентская плата введена для снижения финансовой нагрузки на абонентов, не имеющих возможности оплатить всю сумму сразу.

Никаких договоров не будет, чтобы не создавать очереди и суматоху. Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию регулируются публичной офертой, размещенной на официальном сайте ГУП «Севастопольгаз».

Комиссия за оплату услуг взимается банками или почтовыми отделениями. ГУП «Севастопольгаз» в данном случае ни при чем.

При этом газовщики напомнили, что после передачи предприятия в государственную собственность, тарифы на ТО для населения были снижены на 40%.