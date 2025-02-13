Проверяют реальное потребление электроэнергии на Фиоленте

Проблему энергообеспечение Фиолента хотят начать решать уже в этом сезоне.

В настоящее время выявляется превышение установленной мощности потребления электроэнергии в садовых товариществах на Фиоленте, сообщил 13 февраля на заседании правительства первый заместитель губернатора Алексей Парикин.

По его словам, сейчас превышение установленной мощности потребления фиксируется методом комиссионных обходов всех садовых товариществ, с целью проверить нагрузки, исключить излишнее потребление и вывести из строя более мощные технические подключения.

– Правительство города обеспечило пять дизельгенераторов, один – 102 ПЭС.

Сегодня мы запустим одномегаваттный дизельгенератор. Там очень большое количество СНТ и домов, надеюсь, что обстановка у нас выровняется, – доложил А.Парикин.

На это глава города отреагировал заявлением, что временные отключения по графику все равно должны быть, надо только навести порядок с графиком. Он также заявил о невозможности и далее «навешивать» на имеющиеся мощности дополнительных потребителей.

– Наверное, этот рубеж наступил, дальше с этой практикой надо заканчивать, – распорядившись подготовить соответствующие конкретные предложения по наведению порядка с потреблением. Чтобы люди, которые потребляют больше, больше и платили, – сказал М.Развожаев.

В ходе обсуждения также вспомнили о планах строительства новой подстанции, которая есть в госпрограмме, о возможности передвинуть ее на более ранние периоды. Глава города также вспомнил о кольцевом газопроводе, строительство которого запланировано на Фиоленте.

– Понятно, что с учетом сильного изменения схем трассировки кольцевого газопровода, как минимум, два года понадобится на его создание.

В этом году мы все-таки выйдем из экспертизы и запустим этот проект, – сказал М.Развожаев.