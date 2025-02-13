Надписи не на кириллице должны исчезнуть с уличных вывесок

В России хотят запретить использование иностранных слов в рекламе, на этикетках и вывесках.

В первом чтении принят законопроект о защите русского языка, сообщила пресс-служба Государственной Думы. Документ ограничивает использования англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве: в рекламе и СМИ, на этикетках и вывесках, а также в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. Таким образом, вводится требование обязательного использования русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для общественного ознакомления потребителей. При этом закон не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено: «Должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и т.п.».

Соответствующие поправки были внесены в Думу еще осенью 2023 года. В мае 2024-го рассмотрение перенесли. 1 января 2025 года президент Владимир Путин поручил ускорить доработку проекта о защите русского языка.