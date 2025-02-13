На Шмидта и Демидова укладывают бетонное покрытие

Авральные бетонные работы на этих некогда вымощенных брусчаткой улицах потребовались для организации объезда на время ремонта подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского. Мощение потом обещают восстановить.

По словам представителя подрядчика, начальника участка Владислава Пахомова, на данных участках дорог нет смысла сейчас укладывать асфальт, так как его в дальнейшем все равно придется снимать.

— Конечно, асфальт проще уложить, но для того, чтобы здесь была брусчатка, которая имеет историческую ценность, и делается временное бетонное покрытие, — уточняет В.Пахомов.

На сегодняшний на ул.Шмидта снята брусчатка и уложено основание, на которое укатывают бетон: щебеночно-песчаную смесь. Он отстоится и через пару дней уже можно будет запускать движение. Это временное дорожное покрытие в будущем станет «подушкой» для исторической брусчатки. Толщина бетона в 30 см позволит избежать проседаний после возвращения брусчатки на место.

По заверениям подрядчика, автомобилисты, которые поедут по отремонтированной дороге, могут быть спокойны, «бетон проходил лабораторные исследования на пропускную способность и крепость».

— Он выдержит те нагрузки, которые ему предстоят, — обещает начальник участка. — По крайней мере, должен выдержать.

Свежий бетонный слой заметно ниже предыдущего, поэтому на участке дороги рядом с гаражным кооперативом строители сделают дополнительные съезды для автомобилей.

После завершения работ по укладке временного покрытия две улицы станут объездными путями для личного автотранспорта и автобусов малого класса.

Улица Адмирала Октябрьского будет перекрыта в ночь на 18 февраля. В тот же день откроют движение по Шмидта — вниз и по Демидова — вверх.

Справка

ООО «КУБ» за 30 млн рублей капитально ремонтирует 145 метров улицы Демидова. Брусчатку на ее проезжей части должны уложить обратно до 1 марта 2026 года.