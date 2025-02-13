Ищут рожавших и пострадавших в Симферпольском роддоме

В рамках расследования уголовного дела о причинении вреда здоровью младенца в симферопольском роддоме следователи устанавливают и иных потерпевших от действий персонала этого медицинского учреждения.

В соцсетях была опубликована жалоба женщины, что ее ребенок родился с травмами и стал инвалидом из-за ошибочного решения врачей роддома № 2 в Симферополе спровоцировать естественные роды вопреки рекомендациям проводить кесарево сечение. Позже выяснилось, что еще 12 рожениц обвиняют медперсонал этого роддома в подобном нарушении медицинского протокола.

«Органами СК расследуется ранее возбужденное уголовное дело по факту причинения врачами родильного дома телесных повреждений новорожденному при выполнении ими экстренного родоразрешения. В ходе мониторинга соцсетей были выявлены дополнительные сведения об аналогичных фактах и жительницах полуострова, которые сообщили, что также пострадали в процессе родоразрешения от действий медперсонала в результате применения запрещенных методов извлечения плода», — сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Следком оперативно устанавливает контакт с инициативной группой, которая опубликовала видеообращение в соцсетях, и будет допрашивать их в качестве потерпевших.

Минздрав Республики Крым проводит собственную проверку. Ситуация также на контроле у прокуратуры.