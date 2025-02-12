Трасса «Новороссия» будет четырехполосной до самого Симферополя

Как сообщила пресс-служба Федерального дорожного агентства, в планах этого года приступить к проектированию капитального ремонта на участке от пункта пропуска «Джанкой» до села Островское. Там трассу расширят с двух до четырех полос.

Также в планах до конца года — привести в порядок около 70 км ее разных отрезков. «Трасса не ремонтировалась несколько лет, поэтому активно ликвидируем образовавшиеся дефекты покрытия», — сообщили в Росавтодоре.

Дорога протяженностью более 118 км соединяет Симферополь и север Крыма. Она стала федеральной летом 2024 года.

Реконструкцию трассы с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым обсудил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков 6 февраля в ходе рабочей поездки по нескольким регионам ЮФО. На сегодняшний день перед дорожниками стоит задача по строительству современной четырехполосной трассы, которая свяжет столицу республики с севером Крыма и далее с автодорожным кольцом вокруг Азовского моря.

«Данные статистики показывают, что акцент логистики сместился и поток автотранспорта через МАПП «Джанкой» превысил трафик через Крымский мост», — объяснил необходимость реконструкции клава Крыма.

Также Р.Новиков сообщил, что в планах Росавтодора на 2025 год стоит задача начать работы по монтажу освещения на всей протяженности трассы «Таврида» с использованием энергосберегающих систем.