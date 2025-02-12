Телефонный мошенник должен вернуть деньги обманутой старушке

Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил исковое заявление прокуратуры Нахимовского района Севастополя о взыскании неосновательного обогащения с дроппера. Ответчик — держатель банковской карты, на который обманутая севастопольская пенсионерка перевела свои деньги.

В ноябре 2023 года 79-летней жительнице Севастополя позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник убедил пенсионерку, что от ее имени мошенники пытаются взять кредит, поэтому ей нужно срочно перевести сбережения на указанный им «безопасный» счет. Женщина так и сделала: перечислила постороннему лицу почти 290 тысяч рублей.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело о дистанционном мошенничестве. В ходе следствия установлено, что счет, на который пенсионерка перевела деньги, открыт на имя жителя Новосибирска.

В защиту интересов пожилой потерпевшей прокурор Нахимовского района Севастополя предъявил исковое заявление о взыскании с владельца счета указанной суммы как неосновательного обогащения. Ответчик в судебном заседании не представил доказательств, свидетельствующих о получении денежных средств законным путем.

Иск прокурора удовлетворен. Судебное решение вступило в законную силу.

Практика предъявления прокуратурой исков о взыскании денежных средств с дропперов продолжается, подытожила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Справка

Дроппер (от англ. drop — «сбрасывать») — человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.