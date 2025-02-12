Суд приостановил работу частного дома престарелых

После смерти одной из постоялиц коммерческого пансионата для пожилых людей Роспотребнадзор провел проверку и нашел массу нарушений.

Ленинский районный суд Севастополя рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, организовавшей деятельность частного дома престарелых «Пансионат Крым».

Согласно материалам дела, в связи с регистрацией случая летального исхода от инфекционного заболевания у постоялицы коммерческого дома престарелых Роспотребнадзор провел проверку. В деятельности индивидуального предпринимателя Веремейчук О.И. были обнаружены нарушения требований законодательства в сфере охраны благополучия населения и санитарных правил. В их числе — отсутствие оборудованных санузлов, ненадлежащая обработка постельного белья, превышение количества проживающих в комнатах, некачественная уборка помещений. Постояльцев принимали без медицинских справок, сведения об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения не внесены в медицинскую документацию, в сертификаты профилактических прививок, не представлена программа производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью по предоставлению услуг населению.

В судебном заседании индивидуальный предприниматель вину в совершенном административном правонарушении признала. Деятельность частного дома престарелых «Пансионат Крым» приостановлена на 90 суток, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Севастополя.