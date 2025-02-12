Раскрыт канал нелегальной миграции

Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя и три сотрудника частной фирмы обвиняются в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Севастопольским межрайонным следственным отделом следкома установлено, что с июня по октябрь 2024 года сообщники незаконно организовали получение группой иностранцев из 15 человек документов, дающих право на нахождение и осуществление трудовой деятельности на территории РФ. Подельники, используя прекратившего свою деятельность ИП, обеспечивали фиктивное место пребывания мигрантов.

Противоправная деятельность фигурантов уголовного дела и незаконных мигрантов были выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Следователи провели обыски по месту жительства и месту осуществления трудовой деятельности мигрантов, изъяли электронные устройства, документы, послужившие основанием для их незаконной постановки на учет. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и причастность иных лиц к преступной схеме.

В рамках уголовного дела следствием в органы МВД направлены сведения о необходимости принятия мер в отношении иностранных граждан, поставленных незаконно на миграционный учет, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.