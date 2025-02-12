Проблемы электроснабжения Фиолента решают в ручном режиме

Об этом рассказал заместитель директора ГУП «102 ПЭС» Министерства обороны РФ Алексей Ничипоров. Разговор состоялся около одной из трансформаторных подстанций в районе Монастарского шоссе, рядом с которой сейчас установили передвижной дизельгенератор. Мощность ТП — 620 kВт, мощность передвижного генератора – 600 кВт.

По словам А.Ничипорова, как и несколько недель назад, специалисты 102-й электросети продолжают производить замеры на Фиоленте, определяя наиболее нужные точки установки дизельгенераторов. Сейчас их три, еще столько же находятся в резерве.

— Слышите, сейчас гудит трансформатор, это значит, что есть промпитание, — обратил он внимание журналистов на звук работающей ТП.

А.Ничипоров уточнил. что с наступившим потеплением, потребление электроэнергии на Фиоленте снизилось, это позволило пока отказаться от графика временных отключений (ГВО). По состоянию на полдень 12 февраля отключенных потребителей нет.

Правда, это вовсе не означает, что ГВО не вернут, синоптики прогнозируют холода чуть ли не до конца февраля.

— К сожалению, скорее всего, мы вынуждены будем производить отключения. При необходимости длительных отключений будем переводить на питание от дизельгенераторов, — сказал замдиректора.

Снижают аварийность

Он также пояснил, что 102-ПЭС занимается реконструкцией своих сетей, обеспечивая их надежную эксплуатацию.

— Многие сети построены 30-40 лет назад. Естественно, за время работы, кроме износа и морального старения, неминуемо происходят внешние повреждения при эксплуатации. Мы не уходим от проблемы целиком, но стараемся снизить фактор аварийности, — уточнил А.Ничипоров.

По его опыту, в случае аварий длительность отключений усугубляется поиском места повреждения и сложностями получения доступа к поврежденному участку: во всех садовых товариществах стоят шлагбаумы, попасть туда получается не с первого раза.

Есть ли план?

Как оказалось, план и пятилетняя инвестиционная программа, распределенная по годам, есть, в том числе по Фиоленту, по Северной стороне, Сахарной Головке. Другое дело, что каждый год эта программа уточняется.

Конкретно на 2025 год планируется потратить порядка 15-20 миллионов на перекладку сетей на Фиоленте, реконструкцию кабельных линий, их проектирование.

— В следующем году, если позволит инвестиционная программа, будем ставить пункты секционирования. В этом году их необходимо запроектировать в местах, где они наиболее актуальны. В следующем году планируем приступить к монтажным работам. Сейчас на трансформаторных подстанциях стоит оборудование «позапрошлого века», поэтому в рамках реконструкции планируем поставить туда современные вакуумные выключатели. Правда, не везде. Есть те, где это невозможно и не нужно. Но там, где это жизненно важно, будем делать, — продолжил объяснение замдиректора.

В режиме нон-стоп

Именно в таком режиме, по словам А.Ничипорова, сейчас работают две аварийные бригады 102-ПЭС, одна из которых ответственная за электроснабжение воинских частей в различных районах города.

— Если обычно ребята сидят на низком старте и ждут аварийной ситуации, то сейчас эта же бригада вынуждена ездить по ТП. Ребята постоянно находятся в автомобиле, всю ночь на ногах. Приходится разрываться, — сказал он.

Передать городу электросети на Фиоленте не получится

Так А.Ничипоров ответил на вопрос о перспективах передачи вверенных 102-ПЭС городу.

Тема обсуждалась неоднократно в прошлые годы, однако ситуация не сдвинулась с места.

— В прошлом году законодательство в области энергетики несколько изменилось, ввели понятие «системообразующая сетевая организация», у нас в регионе это Севастопольэнерго. Город, конечно, может инициировать вопрос о том, чтобы наши сети забрать себе, но не факт, что на это пойдет Министерство обороны, поскольку все эти сети будут вынуждены уйти в системообразующей сетевой организации. Понятно, что это невозможно, поскольку есть воинские части под грифом секретности.

Летом легче не станет

Такова сегодняшняя реальность Фиолента. Летняя нагрузка на электросети в 2024 году здесь превысила зимнюю. Такого не было в истории еще никогда, теперь это есть и вынуждает прогнозировать, что такая ситуация будет повторяться.

На самом деле, общего решения, чтобы по щелчку что-то изменить, энергетики пока не видят. Есть надежды на строительство подстанции, о чем говорил глава города в 2022 году, но надо понимать, что строить ее начнут в 2026-2028 годах.

Газа нет, так как газопровода нет

Часть проблем с нехваткой электроэнергии мог снять кольцевой газопровод высокого давления, который должен был соединить несколько районов Севастополя, начали строить по Федеральной целевой программе еще в далеком 2018 году. Магистраль в 30 км должна пройти от ГРС-1 в селе Штурмовое через Балаклаву, Фиолент и Казачью бухту. Участок от Штурмового через Фиолент собирались проложить до конца 2020 года!

Выполнить удалось только четвертую часть от задуманного, после чего сменили и проектировщика, и подрядчика, а также вдвое увеличили стоимость строительства. Очередной срок сдачи газопровода перенесен на конец 2025 года.