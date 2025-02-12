Митридатскую лестницу криминально отреставрировали

Прокуратура Республики Крым направила в Керченский городской суд уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб в размере более 211 млн рублей.

Расследование проводилось в отношении инженера по надзору за строительством ГАУ Республики Крым «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры».

По версии следствия, в августе 2019 года в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» госучреждение заключило контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения Митридатская лестница.

Обвиняемая, будучи ответственной за проведение строительного контроля, и зная, что применяемые изделия из камня, в том числе блоки для кладки, ступени и плиты не соответствуют требованиям проектной документации и не могут быть применены для проведения реставрации, приняла у подрядной организации работы по заключенному контракту. На основании подписанных инженером документов на счет фирмы, с директором которой обвиняемая поддерживала дружеские отношения, необоснованно перечислено более 211 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ России, которыми осуществлено предварительное расследование по уголовному делу.

По факту мошенничества при исполнении государственного контракта расследуется другое уголовное дело.