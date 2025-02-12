Любительнице животных запретили сдержать их в квартире

Жильцы многоквартирного дома в Балаклавском районе выиграли судебный спор с соседкой, превратившей свое жилье в приют для собак и кошек.

Устав от регулярного шума многочисленных четырехлапых постояльцев, устойчивого неприятного запаха на лестничной клетке и в квартирах с общими стенами и потолочными перекрытиями, опасаясь агрессии животных, жильцы просили суд ограничить любовь соседки к братьям ее меньшим. Истцы настаивали, что женщина совершенно не заботится ни о надлежащем состоянии своего собственного жилого помещения, ни о содержащихся в нем животных, которые зачастую подбираются на улице покалеченными, больными, однако должного ухода и лечения не получают.

Неоднократные обращения жителей дома по данному вопросу в полицию, прокуратуру, жилищную инспекцию, территориальный отдел Роспотребнадзора положительного результата не дали.

В ходе судебного разбирательства были привлечены специалистыРоспотребнадзора, химико-аналитической лаборатории «Экологический центр», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» для исследования санитарно-эпидемиологического состояния в подъезде. По существу проведенных исследований допрошены соответствующие специалисты.

Оценив собранные по делу доказательства, суд пришел к выводу о том, что ответчик своими действиями нарушает права и законные интересы соседей и запретил женщине содержать животных в квартире многоквартирного дома, сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда Севастополя.