Депутат от ЛДПР Илья Журавлев: русские люди не должны писать имена наших героев по-английски

В городе славы русских моряков Севастополе многие улицы названы в честь наших героев. Здесь их чтят и помнят. Но таблички с названиями улиц, названных в честь наших великих соотечественников, все чаще пишутся на английском языке, якобы для привлечения и удобства туристов. Правильно ли это?

Этим вопросом задается координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

— Меня, как жителя города, как депутата, это сильно удивляет. Для кого делаются такие нелепые переводы? Зачем они вообще нужны? — считает И.Журавлев.

Одной из причин называется желание привлечь в Крым и Севастополь туристов. Да, туризм для развития полуострова действительно важен и необходимая инфраструктура для удобства гостей из других городов и стран, конечно же, нужна.

— Но ведь следует и понимать, что перевод названий улиц на английский язык порой искажает или откровенно уродует их смысл или звучание, — уверен депутат.

По его мнению, эта тема крайне деликатная и подходить к ней нужно вдумчиво и очень ответственно.

— Более уместным решением было бы использование латинских букв для транслитерации кириллицы, — предлагает И.Журавлев. — Это позволит сохранить оригинальное звучание названий, имен, фамилий и избежать недопонимания.

По мнению депутата, в ситуации, когда город хочет привлекать гостей, в том числе и иностранных, важно не впадать в крайности. — Не надо пытаться угодить всем подряд в ущерб собственной гордости и месту в истории. Нужно находить баланс между удобством, точностью и национальным достоинством, — считает депутат. По его словам, латинская транслитерация могла бы стать оптимальным вариантом, который бы обеспечил и туристам легкость в ориентации, и одновременно сохранил бы уникальность русских названий.

По мнению руководителя Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексея Ярошенко, проблема, поднятая И.Журавлевым, актуальна и важна не только для Севастополя, но и для многих и многих городов России. По словам эксперта, когда после распада СССР настала эпоха «вестернофилии» и «европоцентризма», когда мы были готовы отказаться от своей идентичности и истории в угоду «западным партнерам», такие проявления преклонения перед Западом были повсеместны.

— Сегодня надо от этого отходить. В русских городах названия должны быть на русском, — уверен А.Ярошенко. — Кто хочет приезжать к нам в гости — пусть изучает русский язык. Прекрасный, кстати, способ и повод, чтобы иностранцы знакомились с нашей культурой.

Говоря о том, что этот вопрос поднял именно представитель ЛДПР, А.Ярошенко заявил:

— ЛДПР в последнее время вообще молодцы. Они не боятся русского вопроса. Они вернулись к политическому и идеологическому наследию Жириновского, который не боялся говорить о проблемах русских людей в России. Думаю, в этом и будет залог долгосрочной политической устойчивости ЛДПР и ее электоральных побед.