Дамы не хотели покидать торгово-развлекательный центр

Сотрудники Росгвардии пресекли хулиганские действия нетрезвых посетительниц боулинга, которые не хотели прекращать активный отдых даже после закрытия торгового центра.

Инцидент произошел около полуночи в Гагаринском районе Севастополя. Работники ЧОП пояснили наряду вневедомственной охраны, что не смогли самостоятельно справиться в двумя орущими и ломившимися в закрытое помещение женщинами. Изначально дамы активно отдыхали и выпивали в боулинге. После закрытия развлекательного заведения продолжили употреблять спиртное уже в коридорах закрывающегося торгового центра. На просьбы охранников покинуть территорию, женщины отреагировали агрессивно: с ненормативной лексикой и угрозами физической расправы.

Росгвардейцы задержали дам и доставили их в отдел полиции. Нарушительницами порядка оказались родственницы 1987 и 1993 годов рождения, местные жительницы. Проводится проверка.