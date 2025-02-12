Бумажные коммунальные квитанции хотят отменить

Правительство России запустило пилотный проект по переходу на полностью электронный формат передачи платежных документов за коммунальные услуги.

Согласно постановлению, жители Московской обрасти смогут добровольно отказаться от дублирования на бумаге платежных документов за коммунальные услуги. Получать цифровые платежные документы они будут через личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Пилотный проект продлится до 1 октября 2025 года. Это станет важным шагом в цифровизации коммунальной сферы и повышении качества жизни граждан, сообщила пресс-служба кабмина.